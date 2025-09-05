Morre o ator Pedro Farah, de Os Trapalhões, aos 95 anos

O humorista e ator Pedro Farah, conhecido pelo público como Farnetto, morreu nesta quinta-feira (4/9), no Rio de Janeiro, aos 95 anos. A informação foi confirmada pela filha dele, Ivete Farah.

Farah passou mal em casa, na Zona Sul da cidade, após sofrer uma queda de pressão. Ele chegou a ser levado para o Hospital Copa D’Or, em Copacabana, mas não resistiu a um infarto durante os procedimentos de internação.

Mesmo em tratamento contra uma leucemia crônica, o ator mantinha a rotina de trabalho. “Ele estava bem, com a cabeça ótima e cheio de vontade de viver. Fez um filme no ano passado, que ainda não estreou, e participou de Os Farofeiros 2, lançado em 2024”, disse Ivete.

Trajetória

Com mais de sete décadas de trajetória, Farnetto se tornou um rosto conhecido da televisão brasileira. Sua estreia nos palcos aconteceu em 1954, na peça A Revolta dos Brinquedos. Dois anos mais tarde, estreou na TV com o personagem Tenente Porfírio, no Teatro do Rio.

A popularidade veio nos anos 1970, quando interpretou o copeiro apelidado de “múmia paralítica” no programa Planeta dos Homens, ao lado de Agildo Ribeiro. O personagem foi tão marcante que retornou no Zorra Total, outro sucesso do humor televisivo. Ao longo da carreira, também acumulou participações em mais de 30 novelas, a maior parte na TV Globo.