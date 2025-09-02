Morre o estudante de jornalismo Antônio Sávio; Centro Acadêmico lamenta em nota de pesar

O estudante de Jornalismo Antônio Sávio, formado em História pela Universidade Federal do Acre (Ufac), faleceu nesta terça-feira (2), deixando familiares, amigos e colegas consternados.

Sávio foi um aluno engajado e participativo, fundando atléticas, integrando centros acadêmicos e se destacando como fotógrafo e comunicador apaixonado pela área. Sua atuação na universidade deixou uma marca duradoura e inspiradora para toda a comunidade acadêmica.

O Centro Acadêmico de Jornalismo Elson Martins e a Associação Atlética Acadêmica Sensacionalista manifestaram solidariedade aos familiares e amigos, reforçando a importância do legado deixado pelo estudante e lamentando profundamente a sua perda.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

É com imensa tristeza que o Centro Acadêmico de Jornalismo Elson Martins e a Associação Atlética Acadêmica Sensacionalista lamentam a perda do estudante de Jornalismo Antônio Sávio.

Sávio viveu a universidade como ninguém. Não apenas participou, mas também fundou atléticas, fez parte de centros acadêmicos, era um grande fotógrafo e tinha verdadeira paixão pela área da comunicação. Ele definitivamente fez a diferença na Ufac e no curso de Jornalismo, deixando uma marca que jamais será esquecida.

Nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de dor.