Morre o modelo JP Mantovani, ex-A Fazenda, em acidente de moto

“É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J. P. Mantovani. Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais”, destacou a assessoria de Mantovani na manhã deste domingo (21).

Quem era JP Mantovani?

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar da oitava edição do reality show A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. O comunicador voltou à tela da Record em 2021 no Power Couple Brasil e no mesmo ano participou do programa Game dos 100, também na emissora.