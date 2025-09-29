29/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Morre Paulo Soares, o “Amigão” da ESPN, aos 63 anos

Em 2023, chegou a revelar que precisou passar por seis cirurgias na coluna

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O apresentador e jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido pelo público como “Amigão”, faleceu nesta segunda-feira (29), aos 63 anos. Ele estava afastado da ESPN devido a problemas de saúde. Em 2023, chegou a revelar que precisou passar por seis cirurgias na coluna.

Com mais de 30 anos dedicados à ESPN, Paulo Soares se tornou um dos rostos mais conhecidos da emissora, principalmente na apresentação do SportsCenter, onde formou dupla histórica com Antero Greco, que morreu no ano passado em decorrência de um tumor no cérebro.

O velório do jornalista será realizado nesta segunda-feira, das 13h às 17h, no Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, em São Paulo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost