Morre Paulo Soares, o “Amigão” da ESPN, aos 63 anos

O apresentador e jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido pelo público como “Amigão”, faleceu nesta segunda-feira (29), aos 63 anos. Ele estava afastado da ESPN devido a problemas de saúde. Em 2023, chegou a revelar que precisou passar por seis cirurgias na coluna.

Com mais de 30 anos dedicados à ESPN, Paulo Soares se tornou um dos rostos mais conhecidos da emissora, principalmente na apresentação do SportsCenter, onde formou dupla histórica com Antero Greco, que morreu no ano passado em decorrência de um tumor no cérebro.

O velório do jornalista será realizado nesta segunda-feira, das 13h às 17h, no Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, em São Paulo.