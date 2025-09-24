24/09/2025
Morte de arquiteto chinês no Brasil repercute na imprensa estrangeira

A morte do renomado arquiteto chinês Kongjian Yu está repercutindo na imprensa internacional. O estrangeiro foi uma das quatro vítimas que morreram após queda de um avião na noite dessa terça-feira (23/9), na região da Fazenda Barra Mansa, próximo à cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, região do Pantanal.

O arquiteto era mundialmente conhecido por ter criado o conceito das “cidades esponja”, uma técnica inovadora da arquitetura moderna, que consiste em projetos sustentáveis voltados ao manejo da água, com capacidade de reter, limpar e infiltrar águas por meio de soluções baseadas na natureza.

O que aconteceu?

  • Um avião com quatro pessoas a bordo caiu na noite dessa terça-feira (23/9), na região da Fazenda Barra Mansa, próximo à cidade de Aquidauana (MS).
  • A aeronave seria um modelo Cessna e teria explodido após a queda. Não há sobreviventes.
  • Equipes do Corpo de Bombeiros estão em deslocamento para o local, que é uma região de difícil acesso.
  • A aeronave explodiu após a queda. Veja quem são as vítimas:
  • Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave; Kongjian Yu, arquiteto paisagista de origem chinesa; Luiz Ferraz, cineasta e documentarista brasileiro; e Rubens Crispim Jr., documentarista.

O falecimento do arquiteto foi noticiado por veículos como o inglês The Guardian. Na matéria, o portal detalhou a importância e genialidade de Kongjian Yu ao utilizar da arquitetura para atuar em prol do meio ambiente, ao propor um método de como ajudar cidades a lidar com condições climáticas extremas e inundações. Ainda citou premiações e exaltou a carreira do arquiteto.

O The Guardian ainda detalhou que, na passagem pelo Brasil, o chinês participou de eventos como uma conferência organizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil em Brasília, criada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa na década de 1950. No local, ele explicou sobre o método das “cidades esponja”.

O jornal japonês Nikkei Ásia também informou sobre a morte de Kongjian Yu e citou que o arquiteto foi “destaque” na programação de abertura da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo na semana passada. O site ainda cita que uma das empresas do chinês, a Turenscape, conta com mais de 500 especialistas e está em funcionamento desde 1998.

Ao informar sobre a tragédia, o portal de notícias inglês The Straits Times foi mais um jornal que exaltou a trajetória de Kongjian Yu. No material, ao citar sobre a técnica da cidade esponja, o jornal lembrou que este método  em centenas de lugares na China, bem como em áreas urbanas, dos EUA à Rússia.

O The Strait Ties também esclareceu que a empresa do arquiteto, a Turenscape “não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário normal de trabalho”. Kongjian Yu dedicou mais de 25 anos de sua carreira acadêmica à luta contra a deterioração das ecologias urbanas e do meio ambiente.

 

