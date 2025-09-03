Morte em casa incendiada: vizinhos usaram água de piscina para conter chamas

Vizinhos da casa que pegou fogo no Condomínio RK, em Sobradinho, matando um homem de 69 anos, nesta quarta-feira (3/9), tentaram conter as chamas utilizando água da piscina da residência atingida pelo incêndio.
Segundo informações da Polícia Civil (PCDF), os vizinhos utilizaram baldes, em uma tentativa desesperada de salvar os moradores do local.
O homem que morreu no incêndio foi identificado como Ronaldo Jorge de Lima. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado, mas Ronaldo estava sem vida no momento da chegada dos militares. Ele estava com o corpo parcialmente carbonizado.
Leia também
-
DF tem média de 23 incêndios em vegetação por dia. Como a lei pune?
-
Tragédia em clínica: PCDF descarta que carregador provocou incêndio
-
Imagens de drones mostram como ficou clínica após incêndio que matou 5
A esposa de Ronaldo, uma mulher de 65 anos, estava do lado de fora da casa no momento da chegada dos bombeiros. Agitada e sofrendo de crise nervosa, ela foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) para avaliação.
O neto da vítima, que viu a casa em chamas após voltar do parquinho, tem 10 anos. Ele não se feriu. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. A perícia do CBMDF foi acionada para averiguar o local.
O caso será investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).
Confira imagens do local:
6 imagensFechar modal.1 de 6
Incêndio atingiu casa em Sobradinho
CBMDF/Divulgação2 de 6
Um homem de 69 anos morreu
CBMDF/Divulgação3 de 6
CBMDF foi acionado, mas, quando chegou, a vítima já havia falecido
CBMDF/Divulgação4 de 6
Antes da chegada dos bombeiros, vizinhos tentaram usar água da piscina para apagar o fogo
Material obtido pelo Metrópoles5 de 6
CBMDF vai periciar o local, e 13ª DP deve investigar o caso
Material obtido pelo Metrópoles6 de 6
Teto da casa consumido pelo incêndio
Material obtido pelo Metrópoles