Morte em casa incendiada: vizinhos usaram água de piscina para conter chamas

Escrito por Metrópoles
Vizinhos da casa que pegou fogo no Condomínio RK, em Sobradinho, matando um homem de 69 anos, nesta quarta-feira (3/9), tentaram conter as chamas utilizando água da piscina da residência atingida pelo incêndio.

Segundo informações da Polícia Civil (PCDF), os vizinhos utilizaram baldes, em uma tentativa desesperada de salvar os moradores do local.

O homem que morreu no incêndio foi identificado como Ronaldo Jorge de Lima. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado, mas Ronaldo estava sem vida no momento da chegada dos militares. Ele estava com o corpo parcialmente carbonizado.

A esposa de Ronaldo, uma mulher de 65 anos, estava do lado de fora da casa no momento da chegada dos bombeiros. Agitada e sofrendo de crise nervosa, ela foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) para avaliação.

O neto da vítima, que viu a casa em chamas após voltar do parquinho, tem 10 anos. Ele não se feriu. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. A perícia do CBMDF foi acionada para averiguar o local.

O caso será investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).

Confira imagens do local:

