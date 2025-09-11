Motivo da briga entre Gusttavo Lima e Thiago Brava vem à tona

Desde o último fim de semana, os nomes dos cantores Gusttavo Lima e Thiago Brava foram envolvidos em uma série de polêmicas. Do cancelamento de uma participação do Embaixador em um show do colega até rumores que envolviam até mesmo Andressa Suita, sua esposa, muito se falou sobre a questão. Mas parece que, agora, tudo foi esclarecido.

Leia também

Relembre

Vale lembrar que a treta começou quando Gusttavo Lima questionou, durante seu show, o motivo pelo qual Thiago Brava deixou de segui-lo nas redes sociais. Além disso, o Embaixador ainda cancelou sua participação na gravação de um DVD do colega cantor.

Os boatos se intensificaram com a notícia de que a esposa de Thiago Brava, Lisa Ritter, teria encontrado “mensagens comprometedoras” no celular do marido e, supostamente, compartilhado o material com Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima.

O que rolou de fato?

A questão, porém, vai além de uma briga entre amigos e envolve até o irmão de Gusttavo Lima, Luciano Lima. De acordo com o colunista Léo Dias, Thiago Brava e Israel Novaes fazem parte do projeto Os Caras do Arrocha, que teria o Embaixador como convidado especial.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Thiago Brava e Gusttavo Lima

Reprodução 2 de 6

Gusttavo Lima

Foto: Nina Quintana/Metrópoles 3 de 6

Andressa Suita e Gusttavo Lima.

Reprodução/Internet. 4 de 6

Gusttavo Lima

Foto: Nina Quintana/Metrópoles 5 de 6

Gusttavo Lima abre Na Praia Festival 2025, em Brasília

Foto: Nina Quintana/Metrópoles 6 de 6

Gusttavo Lima

Reprodução

O “culpado” pelo cancelamento da participação de Gusttavo no show seria o irmão, Luciano, que administra os compromissos do cantor. Ele também é o responsável por cuidar da agenda de Thiago e Israel.

A gravação do DVD de Thiago e Israel estava marcada para o dia 2 de setembro, um dia antes do aniversário de Gusttavo Lima. O Embaixador, porém, não foi informado da comercialização de ingressos para o show e achou que o evento era voltado apenas a convidados.

Foi aí que o caldo começou a entornar: Gusttavo Lima não gostou de ser anunciado como uma das atrações do evento, já que tinha um evento marcado em Goiânia quatro dias depois, no dia 6 de setembro. Segundo o colunista, o cantor não queria se apresentar duas vezes na mesma semana e na mesma cidade, já que acabaria concorrendo com ele mesmo.

Diante dessa situação, Gusttavo Lima se sentiu traído pelo irmão, Luciano, responsável por coordenar as agendas de apresentações, e pelo então amigo, Thiago Brava. Vale lembrar que, com a suposta participação do Embaixador, o evento de Thiago e Israel vendeu mais convites e precisou mudar para um lugar maior. Eita!