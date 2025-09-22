Motocicleta utilizada para trabalho é roubada dentro da Fundação Hospitalar

Uma motocicleta foi roubada dentro das dependências da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (22).

O veículo pertence a uma prestadora de serviços da unidade e era utilizado por ela diariamente para o deslocamento até o trabalho. O caso gerou surpresa entre funcionários e prestadores que estavam no local no momento em que a situação foi registrada.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizar buscas pelo veículo. Até o momento, não há informações sobre a recuperação da moto nem sobre a identificação de suspeitos.