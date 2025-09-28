Motociclista colide com poste e é intubado em estado grave em Rio Branco

Arleido Mourão da Silva, de 30 anos, ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo (28) após colidir com um poste na rotatória do Horto Florestal, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o motociclista seguia no sentido Centro-bairro quando perdeu o controle do veículo e bateu contra a estrutura. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou a ambulância de suporte avançado ao local.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda na via, foi intubada pelos paramédicos e encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro da capital. Arleido sofreu fratura na mão direita, ferimento na mandíbula e múltiplas escoriações. A equipe médica levantou a suspeita de ingestão de bebida alcoólica antes do acidente.

Policiais do Batalhão de Trânsito registraram a ocorrência. No entanto, a motocicleta já havia sido retirada por terceiros antes da chegada das autoridades.