28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Motociclista colide com poste e é intubado em estado grave em Rio Branco

Arleido Mourão da Silva, de 30 anos, ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Arleido Mourão da Silva, de 30 anos, ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo (28) após colidir com um poste na rotatória do Horto Florestal, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Motociclista colide com poste e é intubado em estado grave em Rio Branco. Foto: ContilNet

Segundo testemunhas, o motociclista seguia no sentido Centro-bairro quando perdeu o controle do veículo e bateu contra a estrutura. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou a ambulância de suporte avançado ao local.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda na via, foi intubada pelos paramédicos e encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro da capital. Arleido sofreu fratura na mão direita, ferimento na mandíbula e múltiplas escoriações. A equipe médica levantou a suspeita de ingestão de bebida alcoólica antes do acidente.

Arleido Mourão da Silva, de 30 anos, ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo. Foto: ContilNet

Policiais do Batalhão de Trânsito registraram a ocorrência. No entanto, a motocicleta já havia sido retirada por terceiros antes da chegada das autoridades.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost