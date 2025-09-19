Motociclista é arremessado a vários metros após acidente na Isaura Parente, em Rio Branco

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) na Rua Isaura Parente, em Rio Branco, deixando um motociclista ferido. A vítima foi arremessada a cerca de cinco metros de distância após a colisão.

Autoridades de trânsito isolaram a área para evitar novos acidentes e garantir o trabalho da perícia. O motorista envolvido também permaneceu no local. Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão nem sobre o estado de saúde do motociclista.

As autoridades seguem acompanhando o caso e aguardam a resolução das análises periciais para esclarecer o que provocou o acidente.

VEJA O VÍDEO: