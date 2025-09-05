Motociclista faz manobra proibida e é atingido por caminhonete em acidente grave na BR-364

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (4) na comunidade do Campinas, localizada às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul (AC). Um motociclista ficou ferido após ser atingido na traseira por uma caminhonete.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor da moto realizava uma manobra considerada proibida quando ocorreu a colisão. A caminhonete acabou batendo na traseira da motocicleta, causando a queda do piloto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que sofreu apenas escoriações leves e não corre risco de morte.

Além dos ferimentos, o acidente resultou em danos materiais aos veículos envolvidos.