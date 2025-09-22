Motociclista fica ferido após bater em poste caído em Águas Claras

Um motociclista de 40 anos ficou ferido depois de colidir em um poste de iluminação pública na Quadra 107 de Águas Claras, na madrugada desta segunda-feira (22/9).
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que os bombeiros atenderam a ocorrência por volta das 4h45. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Base.
Segundo testemunhas relataram, o poste caiu durante a madrugada, após forte vento atingir a região. O equipamento ficou atravessado na rua.
A CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes) informou que equipes já estiveram no local para retirar o poste e apuram a causa da queda. Um novo equipamento será instalado nos próximos dias.