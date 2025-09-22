Motociclista fica ferido após bater em poste caído em Águas Claras

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
motociclista-fica-ferido-apos-bater-em-poste-caido-em-aguas-claras

Um motociclista de 40 anos ficou ferido depois de colidir em um poste de iluminação pública na Quadra 107 de Águas Claras, na madrugada desta segunda-feira (22/9).

Leia também

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que os bombeiros atenderam a ocorrência por volta das 4h45. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Base.

Segundo testemunhas relataram, o poste caiu durante a madrugada, após forte vento atingir a região. O equipamento ficou atravessado na rua.

A CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes) informou que equipes já estiveram no local para retirar o poste e apuram a causa da queda. Um novo equipamento será instalado nos próximos dias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost