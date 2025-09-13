Motociclista fica ferido após colidir em traseira de táxi em Epitaciolândia

Um acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (13) deixou ferido o motociclista Rogério Lima do Nascimento, de 42 anos, em Epitaciolândia, interior do Acre.

A ocorrência aconteceu por volta das 19h20, na Rua Alexandre Esteves Filho, quando a motocicleta Honda/Tornado, de placa MZU 9H47, conduzida pela vítima, atingiu a traseira de um táxi Toyota/Yaris, placa SQT4I81.

De acordo com informações preliminares, Rogério seguia no sentido ponte/centro e perdeu o controle do veículo ao se aproximar de um quebra-molas, colidindo no carro e caindo com força no asfalto. O impacto deixou o motociclista com várias escoriações e ele chegou a desmaiar no meio-fio da via.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão foram acionadas, prestaram os primeiros socorros e encaminharam o homem ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, para exames e avaliação médica.

O motorista do táxi permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. A Polícia deve apurar as circunstâncias que provocaram o acidente.