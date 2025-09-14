Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR-364, em Sena Madureira

Um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (13), nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira, deixou o motociclista Alex Falcão da Silva, de 21 anos, gravemente ferido. A colisão envolveu a moto conduzida por Alex e uma caminhonete.

De acordo com testemunhas, o motorista da caminhonete teria saído de forma repentina de uma rua que dá acesso à BR-364, impossibilitando que o motociclista conseguisse frear ou desviar. O jovem, que retornava do trabalho, foi lançado ao solo com o impacto e sofreu fratura exposta de tíbia e fíbula na perna direita.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros no local. Em seguida, Alex foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes e, posteriormente, transferido ao pronto-socorro de Rio Branco, devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar isolou a área, e a Polícia Rodoviária Federal esteve no local para os procedimentos de praxe. O caso será investigado pelas autoridades competentes.