Motociclista morre após colidir contra poste de energia ao perder controle da moto em Rio Branco

Ezequiel conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor prata

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O motociclista Ezequiel da Silva dos Santos, de 24 anos, morreu na noite deste sábado (20), após se envolver em um grave acidente de trânsito na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Motociclista morre após colidir contra poste de energia ao perder controle da moto em Rio Branco. Foto: ContilNet

Segundo testemunhas, Ezequiel conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor prata, em alta velocidade. Ao passar sobre um quebra-molas, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, ele sofreu uma forte pancada na cabeça, desmaiou e entrou em parada cardiorrespiratória.

Ezequiel conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor prata. Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma unidade de suporte avançado ao local. Durante cerca de 20 minutos, a equipe tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu.

motociclista Ezequiel da Silva dos Santos, de 24 anos. Foto: ContilNet

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área até a chegada da perícia. Após os trabalhos de investigação, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado para apuração do caso.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost