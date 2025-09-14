Motociclista sobrevive a colisão contra poste após festa com álcool e suposto uso de entorpecentes

O motociclista N.L.A.F, de 18 anos, ficou ferido após perder o controle da moto e colidir contra um poste de energia elétrica na noite deste sábado (13). O acidente aconteceu na rua Aureliano Lopes, no Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco.
Segundo relatos de amigos, N.L.A.F havia participado de uma festa, onde consumiu bebidas alcoólicas e entorpecentes. Ao sair do local, levou a namorada para casa e, no retorno, perdeu o controle da moto, uma Titan de cor cinza, batendo violentamente contra o poste.
Com o impacto, o jovem quebrou a estrutura, que ficou com ferros expostos e prestes a cair. Ele recebeu ajuda de amigos e populares que passavam pelo local.
A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Uma ambulância de suporte avançado esteve no local. No entanto, devido à gravidade das lesões e à agitação da vítima, não foi possível realizar a intubação imediata. N.L.A.F foi levado às pressas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável. Diante da agitação, ele precisou ser sedado e entubado. Os médicos não souberam informar se a agitação foi consequência da pancada na cabeça ou do uso de entorpecentes.
A motocicleta foi retirada do local por amigos de N.L.A.F e levada para uma residência nas proximidades.