Motociclista sofre fraturas graves após atropelamento na BR-364

Um acidente registrado na BR-364, no trecho entre Manuel Urbano e Sena Madureira, deixou um motociclista gravemente ferido neste sábado (20). A colisão ocorreu próximo à ponte do Rio Purus, em um ponto conhecido por uma residência bastante frequentada na região.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, um veículo modelo Saveiro teria atingido a vítima e fugido sem prestar socorro. O condutor da motocicleta sofreu uma fratura exposta na região da canela, com o osso quebrado em duas partes.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Sena Madureira foram acionadas e realizaram os primeiros socorros ainda no local. O motociclista foi encaminhado em estado grave para o hospital da cidade, onde recebe atendimento médico.