Motociclista sofre queda em ramal e é internado em estado grave no Pronto-Socorro de Rio Branco

O jovem Samuel Cunha de Souza, de 18 anos, ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de motocicleta na noite deste domingo (21), no Ramal Caipora, km 32, localizado na região do Projeto Moreno Maia, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Samuel trafegava em sua moto quando perdeu o controle, caiu, bateu a cabeça no solo e desmaiou. Um morador que passava pelo local encontrou o rapaz inconsciente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma unidade de suporte avançado foi enviada e interceptou uma caminhonete Mitsubishi de cor vermelha, que transportava o jovem até a cidade. Durante o atendimento, os paramédicos realizaram a estabilização, intubaram a vítima e a encaminharam em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, Samuel sofreu traumatismo cranioencefálico grave.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, não foi acionada para atender à ocorrência. A motocicleta foi retirada do local pelos familiares.