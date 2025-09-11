11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Motorista abastece R$ 200 e foge sem pagar em posto de combustíveis em Rio Branco; VÍDEO

O homem informou que pagaria com cartão, mas a primeira máquina apresentou falha

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na manhã da última quarta-feira (10), um motorista abasteceu R$ 200 em um Fiat Mobi branco, sem placas, e deixou o Auto Posto Sobral, localizado no bairro União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, sem efetuar o pagamento. O episódio foi registrado por volta das 6h57.

Caso aconteceu no Auto Posto Sobral/Foto: Reprodução

Segundo relato de funcionários, o homem informou que pagaria com cartão, mas a primeira máquina apresentou falha. Enquanto o frentista buscava outro equipamento em outra bomba, o motorista deu partida no veículo. Ao ser questionado, alegou que iria até a UPA buscar o cartão da mãe, mas não retornou.

A Polícia Militar não foi acionada no momento do fato. O proprietário do posto afirmou que irá registrar boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

VEJA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost