Motorista abastece R$ 200 e foge sem pagar em posto de combustíveis em Rio Branco; VÍDEO

Na manhã da última quarta-feira (10), um motorista abasteceu R$ 200 em um Fiat Mobi branco, sem placas, e deixou o Auto Posto Sobral, localizado no bairro União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, sem efetuar o pagamento. O episódio foi registrado por volta das 6h57.

Segundo relato de funcionários, o homem informou que pagaria com cartão, mas a primeira máquina apresentou falha. Enquanto o frentista buscava outro equipamento em outra bomba, o motorista deu partida no veículo. Ao ser questionado, alegou que iria até a UPA buscar o cartão da mãe, mas não retornou.

A Polícia Militar não foi acionada no momento do fato. O proprietário do posto afirmou que irá registrar boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

