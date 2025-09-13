Motorista capota caminhonete após ser fechado por veículo em rodovia do Acre

Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (13) na BR-364, trecho compreendido entre Manoel Urbano e Sena Madureira, no km 12. O condutor de uma Hilux, cabine simples, foi parar com o carro em uma ribanceira.

Segundo informações, ele dirigia a Hilux quando, em dado momento, foi fechado por outro veículo. Para evitar a batida, tentou desviar, mas acabou capotando.

Com ferimentos, o motorista foi levado para a unidade mista de saúde de Manoel Urbano para receber atendimento.