Motorista de aplicativo espanca fisioterapeuta após discussão

Uma corrida de aplicativo terminou em violência na tarde de terça-feira (2/9), no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. A fisioterapeuta Roberta Fabrício Leal, de 34 anos, foi agredida por um motorista após discutir com ele por causa de uma parada durante a viagem. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a confusão saiu do controle.

Roberta havia solicitado uma corrida para ir a um shopping na companhia da mãe e do filho de 1 ano. No trajeto, pediu uma parada em uma padaria na Rua Padre Anchieta. Enquanto a mãe e a criança aguardavam no carro, ela desceu para comprar pão.

Leia também

Segundo a vítima, o motorista reclamou que não poderia esperar e exigiu pagamento pela parada.

A mulher teria se recusado a pagar o valor adicional. Então, o motorista desceu do carro, abriu o porta-malas e começou a retirar o carrinho do bebê. Foi nesse momento que ele bateu a porta contra o braço dela duas vezes. Ele também a puxou pelos cabelos, a empurrou e jogou a passageira no chão.

As imagens mostram parte da briga, que terminou com a intervenção de um homem que passava pelo local. Mesmo assim, o motorista conseguiu fugir levando pertences da vítima. No carro ficaram documentos dela, da mãe e itens do bebê, além da muleta canadense usada pela idosa.

A fisioterapeuta sofreu hematomas no braço e registrou boletim de ocorrência no 3º Distrito Policial. O caso é investigado como lesão corporal.

Posição da empresa

Em nota, a 99 informou que bloqueou imediatamente o perfil do motorista e acionou a equipe de suporte à vítima. A empresa destacou ter política de “tolerância zero” contra comportamentos violentos, especialmente contra mulheres, e disse que oferecerá assistência médica e apoio psicológico à passageira.