Motorista de app tem carro roubado e PMDF recupera menos de 1h depois

Escrito por Metrópoles
motorista-de-app-tem-carro-roubado-e-pmdf-recupera-menos-de-1h-depois

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou na QR 311 de Samambaia Norte, um veículo roubado minutos antes na QR 306 da região administrativa.

Policiais do serviço voluntário gratificado atuaram em menos de uma hora após o crime. A vítima, motorista de aplicativo, foi agredida e teve os seus pertences subtraídos.

Durante a ocorrência, um adolescente foi apreendido e dois homens acabaram detidos. Os PMs recuperaram o veículo, cartões e outros pertences da vítima, além de uma arma de brinquedo usada pelos criminosos para cometer o crime.

Todos os envolvidos já possuíam antecedentes criminais e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

logo-contil-1.png

ContilNet Notícias

