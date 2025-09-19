Motorista destrói Porsche de R$ 500 mil ao bater em árvore

Um motorista perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore na Rua Delmiro Gouveia, região do Bosque das Arapiracas, em Arapiraca (AL), na noite desta quinta-feira (18/9). O veículo, um Porsche avaliado em pelo menos R$ 500 mil, teve a parte frontal completamente destruída.

De acordo com informações colhidas no local, o carro invadiu a área de circulação de pedestres usada para caminhadas. Não havia pessoas passando no momento do impacto. Até a última atualização, não havia informação oficial sobre o estado de saúde do condutor nem a causa do acidente.

—

Fonte: Gazetaweb

Redigido por ContilNet