Motorista do TCE é preso em Rio Branco após ser condenado por estuprar a enteada de 9 anos

Um motorista do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), de 60 anos, foi preso nesta segunda-feira (1), em Rio Branco, para cumprir pena de 33 anos e quatro meses de prisão por estupro de vulnerável. O servidor, que pertence ao quadro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e estava cedido ao TCE desde 2010, foi condenado por abusar da enteada quando ela tinha nove anos.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), os abusos se estenderam até a vítima completar 13 anos. A adolescente relatou os episódios à mãe, que procurou a polícia. A investigação foi iniciada em 2023.

A delegada responsável pelo caso, Carla Fabíola, explicou que o depoimento da jovem foi acompanhado por psicólogas e que os indícios confirmaram a prática criminosa. “Quando ela percebeu, falou para a mãe, que veio registrar a ocorrência. A vítima foi ouvida, e em seguida demos os trâmites de todo o procedimento. Ele foi indiciado e encaminhado ao Poder Judiciário”, relatou ao G1 Acre.

O crime de estupro de vulnerável prevê pena entre oito e 15 anos de prisão. No entanto, fatores como o grau de parentesco e a duração dos abusos resultaram em condenação superior a três décadas. Segundo a delegada, os efeitos psicológicos ficaram evidentes. “A vítima achava aquilo normal, porque ainda era uma criança. Com o passar do tempo, desenvolveu ansiedade e outros problemas psicológicos”, acrescentou.

A prisão ocorreu dentro da sede do TCE-AC, onde o servidor trabalhava. O órgão informou que não vai se manifestar sobre o caso. O nome do condenado não foi divulgado.