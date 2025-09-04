Motorista é surpreendido com 4 tiros ao estacionar carro em casa no DF

Um homem de 31 anos, que não teve a identidade revelada, foi baleado com ao menos quatro tiros. O crime foi na noite dessa quarta-feira (3/9), na QNO 20, em Ceilândia.
Leia também
-
Motorista de app morre após ser baleado em tiroteio entre PM e ladrões
-
Tiroteio: ladrão morre ao fazer mulher e criança autista reféns. Vídeo
-
Dois homens morrem e duas pessoas são presas após tiroteio em Salvador
A vítima que estava em liberdade provisória conduzia o próprio carro quando foi atingida pelos disparos. Ele foi rendido enquanto manobrava o veículo para entrar em casa.
Veja imagens:
3 imagensFechar modal.1 de 3
Bombeiros e polícia no local do crime
Imagem cedida ao Metrópoles2 de 3
Foto do homem baleado, que estava em liberdade provisória
Imagem cedida ao Metrópoles3 de 3
Baleado dentro do carro
Na residência dele, os policiais militares do 10º BPM (Ceilândia) apreenderam 400g de cocaína.
Ele foi transportado ainda com vida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).
A investigação está a cargo da 24ª Delegacia de Polícia, que apura a motivação do crime.