Motorista é surpreendido com 4 tiros ao estacionar carro em casa no DF

Escrito por Metrópoles
Um homem de 31 anos, que não teve a identidade revelada, foi baleado com ao menos quatro tiros. O crime foi na noite dessa quarta-feira (3/9), na QNO 20, em Ceilândia.

A vítima que estava em liberdade provisória conduzia o próprio carro quando foi atingida pelos disparos. Ele foi rendido enquanto manobrava o veículo para entrar em casa.

Veja imagens: 

3 imagensFoto do homem baleado, que estava em liberdade provisóriaBaleado dentro do carroFechar modal.1 de 3

Bombeiros e polícia no local do crime

Imagem cedida ao Metrópoles2 de 3

Foto do homem baleado, que estava em liberdade provisória

Imagem cedida ao Metrópoles3 de 3

Baleado dentro do carro

Na residência dele, os policiais militares do 10º BPM (Ceilândia) apreenderam 400g de cocaína.

Ele foi transportado ainda com vida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A investigação está a cargo da 24ª Delegacia de Polícia, que apura a motivação do crime.

 

