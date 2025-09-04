Motorista é surpreendido com 4 tiros ao estacionar carro em casa no DF

Um homem de 31 anos, que não teve a identidade revelada, foi baleado com ao menos quatro tiros. O crime foi na noite dessa quarta-feira (3/9), na QNO 20, em Ceilândia.

A vítima que estava em liberdade provisória conduzia o próprio carro quando foi atingida pelos disparos. Ele foi rendido enquanto manobrava o veículo para entrar em casa.

Na residência dele, os policiais militares do 10º BPM (Ceilândia) apreenderam 400g de cocaína.

Ele foi transportado ainda com vida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A investigação está a cargo da 24ª Delegacia de Polícia, que apura a motivação do crime.