Motorista embriagado destrói hortifruti com caminhão

Um motorista de caminhão foi preso em flagrante após destruir um hortifruti em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo . O condutor se envolveu em uma briga e decidiu avançar com o veículo sobre o comércio. Exames confirmaram que ele estava sob efeito de álcool.

O episódio começou quando o motorista colidiu seu caminhão contra um carro e estacionou na frente do estabelecimento. Ao ser solicitado pelo proprietário a retirar o veículo para não atrapalhar as vendas, uma discussão começou e evoluiu para agressões físicas entre os dois homens.

Imagens capturadas por testemunhas mostram momentos de pânico enquanto clientes tentavam escapar da invasão repentina do caminhão carregado de terra. A Polícia Militar informou que uma pessoa precisou ser socorrida após ter sido atropelada durante a ação.

Veja o vídeo: