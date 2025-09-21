Motorista que fugiu após matar 8 pessoas em acidente estava bêbado

O homem de 46 anos (foto em destaque) que causou que causou um grave acidente na BR-153, em Campinorte (GO), na noite de sábado (20/9), e fugiu do local sem prestar socorro, foi preso Polícia Militar de Goiás, com o veículo escondido. Segundo informações da polícia, o teste de bafômetro indicou 0,89 mg/L, confirmando sinais claros de embriaguez do motorista. O acidente envolveu a caminhonete, um carro de passeio ocupado por uma família com seis integrantes e uma carreta.

Veja imagens:

O carro e a moto após a colisão

Situação da rodovia após o acidente

Com o impacto, o caminhão tombou no acostamento

O impacto provocou a morte de oito pessoas, seis da mesma família: José Mário da Silva Souto, 38; Dayane Pereira dos Santos, 32; e seus quatro filhos José Victor, Emanuela, José Arthur e Théo, de 17, 14, 10 e 3 anos, respectivamente. Théo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Mais detalhes:

O acidente ocorreu por volta das 18h50, no km 171 da rodovia.

O impacto fez o caminhão tombar no acostamento, espalhando destroços. O tráfego foi desviado, segundo a concessionária Ecovias Araguaia.

Além das vítimas fatais, uma pessoa ficou em estado grave e outra com ferimentos moderados.

O Corpo de Bombeiros de Uruaçu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da Ecovias atenderam à ocorrência.