11/09/2025
Motorista supostamente embriagado perde controle e atropela pessoas; cenas impressionam

Caso ocorreu na noite deste sábado (6) no bairro Santa Mônica em Vila Velha-ES

Na noite deste sábado (6), um motorista, possivelmente sob efeito de álcool, perdeu o controle do veículo e atropelou pessoas que estavam em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Santa Mônica, em Vila Velha.

Segundo imagens captadas por câmera de segurança, algumas das vítimas e testemunhas tentaram conter o condutor após o atropelamento, mas foram impedidas por outras pessoas que optaram por não interferir, permitindo que o motorista seguisse.

Caso ocorreu na noite deste sábado (6) no bairro Santa Mônica em Vila Velha-ES/Foto: Reprodução

Imagens registradas no local mostram o carro saindo desgovernado, quase atingindo um poste antes de colidir com outro veículo mais à frente, e em seguida o condutor continua a fuga.

As autoridades foram acionadas para registrar a ocorrência e iniciar as investigações. O caso segue sob apuração para identificar o motorista e responsabilizá-lo pelos danos e ferimentos causados.

VEJA:

