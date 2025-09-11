Motorista supostamente embriagado perde controle e atropela pessoas; cenas impressionam

Na noite deste sábado (6), um motorista, possivelmente sob efeito de álcool, perdeu o controle do veículo e atropelou pessoas que estavam em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Santa Mônica, em Vila Velha.

Segundo imagens captadas por câmera de segurança, algumas das vítimas e testemunhas tentaram conter o condutor após o atropelamento, mas foram impedidas por outras pessoas que optaram por não interferir, permitindo que o motorista seguisse.

Imagens registradas no local mostram o carro saindo desgovernado, quase atingindo um poste antes de colidir com outro veículo mais à frente, e em seguida o condutor continua a fuga.

As autoridades foram acionadas para registrar a ocorrência e iniciar as investigações. O caso segue sob apuração para identificar o motorista e responsabilizá-lo pelos danos e ferimentos causados.

