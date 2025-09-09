Motoristas de ônibus anunciam paralisação por tempo indeterminado em Rio Branco

Os motoristas da Ricco Transportes, responsável pelo transporte coletivo em Rio Branco, vão parar as atividades a partir de amanhã, dia 10 de setembro, por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pelo representante dos trabalhadores, Antônio Neto, durante uma entrevista na manhã desta terça-feira (9), após uma manifestação realizada nas galerias da Câmara Municipal de Rio Branco.

A paralisação é motivada pela falta de reajuste salarial e pela insatisfação com as condições de trabalho. De acordo com Neto, desde o mês de maio, os motoristas aguardam um reajuste, mas a empresa e a Prefeitura de Rio Branco não ofereceram uma solução até o momento.

“Desde maio, a empresa alega que não tem condições de dar o reajuste sem o aumento do subsídio do município. Estamos em uma situação difícil. O trabalhador não pode ficar sem reajuste. As despesas aumentaram, a inflação subiu, e a gente precisa garantir condições dignas de trabalho”, afirmou Antônio Neto.

A paralisação afetará toda a frota de ônibus da Ricco Transportes, que atualmente conta com cerca de 400 a 420 funcionários. Porém, segundo o sindicato, apenas 30% da frota deve permanecer operando, como prevê a legislação em casos de greve. O transporte público em Rio Branco será fortemente afetado, especialmente para quem depende do serviço para se locomover pela cidade.

O Impasse do Reajuste

O motivo central da paralisação está no impasse em torno do reajuste do subsídio pago pela Prefeitura de Rio Branco à Ricco Transportes. No momento, a empresa e os trabalhadores estão aguardando a votação de um Projeto de Lei (PL) que visa aumentar em R$ 0,50 o repasse por passageiro, passando de R$ 2,63 para R$ 3,13. A proposta está sendo discutida na Câmara Municipal de Rio Branco, mas ainda não foi votada.

Apesar da proposta de reajuste no subsídio, a tarifa do transporte coletivo não deve ser alterada, permanecendo em R$ 4,00. No entanto, os trabalhadores temem que, sem o aumento do subsídio, a operação do transporte coletivo fique comprometida, prejudicando tanto os funcionários quanto os usuários.

A Prefeitura de Rio Branco, por sua vez, defende que o reajuste do subsídio é necessário para equilibrar os custos da operação, principalmente devido ao aumento no preço do diesel e de outros insumos. A administração municipal também afirma que a medida é temporária, com validade até a conclusão do processo licitatório que escolherá novas empresas para operar o transporte coletivo na cidade.

Reivindicações dos Trabalhadores

Além do reajuste salarial, os motoristas da Ricco Transportes também cobram pendências relacionadas ao FGTS, que a empresa prometeu regularizar por meio de um financiamento com a Caixa Econômica Federal. No entanto, o foco da greve será especificamente o reajuste salarial, que é considerado uma medida urgente pelos trabalhadores.

“Nosso ponto de mobilização será sempre o terminal urbano. Estamos abertos ao diálogo, mas a greve será mantida até que uma solução seja apresentada”, disse Antônio Neto, frisando que a categoria não pode mais esperar sem uma definição.