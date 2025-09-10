Motoristas de ônibus podem retomar greve na sexta caso subsídio não seja votado na Câmara

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre, Antônio Neto, afirmou nesta quarta-feira (10) que os motoristas de ônibus de Rio Branco podem deflagrar paralisação na sexta-feira (12), caso a Câmara Municipal não aprove até a sessão de quinta-feira (11) o projeto que prevê reajuste no subsídio do transporte público.

VEJA MAIS: Motoristas de ônibus anunciam paralisação por tempo indeterminado em Rio Branco

Segundo Neto, a empresa responsável pelo serviço condiciona o reajuste salarial da categoria à aprovação do subsídio pela prefeitura.

“A empresa disse que só consegue fazer o nosso reajuste se tiver o reajuste no subsídio. Caso não haja a formação desse projeto até amanhã, que é o último dia de sessão, vamos reunir a diretoria e a empresa. Se continuar essa situação, a gente vai fazer a paralisação na sexta-feira”, declarou em entrevista à imprensa.

A categoria cobra um reajuste de 7% nos salários e 10% no valor do auxílio-alimentação, contemplando mais de 400 trabalhadores. O sindicato anunciou paralisação e suspendeu logo depois, ainda na quarta-feira (9), após diálogo com a prefeitura, mas mantém o indicativo de paralisação caso não haja avanço na Câmara.

“O subsídio é uma negociação entre empresa e prefeitura. Nós, trabalhadores, estamos apenas aguardando a definição para que o nosso direito seja garantido”, reforçou Antônio Neto.