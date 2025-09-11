Mourão diz que condenação de Bolsonaro é “uma farsa” e defende anistia

O ex-vice-presidente e senador da República Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão no caso da trama golpista. Em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira (11/9), o parlamentar falou em “vingança política” e vício no processo.

“Hoje, lamentavelmente, temos a confirmação de que parcela da justiça brasileira se tornou instrumento e arma da vingança política. Tristes, nós patriotas assistimos um processo viciado, uma farsa jurídica”, reclamou o senador, que ocupou o cargo de vice-presidente durante o governo Bolsonaro.

Para Mourão, a sentença contra Bolsonaro e aliados próximos “condena milhões de brasileiros” que apoiam a direita e o conservadorismo. Na visão do senador, isso demonstra uma perda para a democracia, “cada vez mais fraca”.

Na mesma publicação, Mourão defendeu o projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

“A luta justa será travada em torno da anistia. A anistia é fundamental. Vejo ministros da Suprema Corte querendo interferir em assuntos políticos e comentando a respeito da anistia. Ora, senhores ministros, se querem ser políticos dispam suas togas e se apresentem para concorrer a um cargo eleitoral”, defendeu.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fechou em 4 a 1 o julgamento da trama golpista, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele por crimes como organização criminosa e golpe de Estado. É a primeira vez que um ex-presidente do Brasil é condenado por crimes contra a democracia. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista.