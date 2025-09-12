Mousse de maracujá fit: fácil, leve e pronto em poucos minutos

Com poucos ingredientes e uma preparação rápida, o mousse de maracujá do chef Marcelo Horta prova que é possível fazer uma sobremesa leve, saborosa e saudável sem abrir mão da cremosidade. A receita une técnica, praticidade e ingredientes funcionais — como o leite de coco em pó e o cremor tártaro — para criar uma opção fit e deliciosa, perfeita para o dia a dia.

Referência em confeitaria saudável, Marcelo destaca a importância de conhecer os ingredientes para fazer boas substituições. “Mais do que adaptar receitas, a confeitaria inclusiva tem o poder de devolver às pessoas o prazer de comer doces, respeitando suas necessidades e escolhas alimentares”, afirma. O mousse, além de nutritivo, é aerado e equilibrado, e rende seis porções individuais.

Receita: mousse de maracujá fit — Chef Marcelo Horta

Creme de Maracujá

100g de leite de coco em pó

70g de polpa de maracujá

150g de chocolate branco

Modo de preparo:

Leve ao fogo o leite de coco em pó com a polpa de maracujá. Quando estiver bem dissolvido, adicione o chocolate branco e mexa até formar um creme liso. Reserve.

Dá para saborear o delicioso mousse de maracujá sem culpa

Merengue

2 claras

120g de adoçante

3g de cremor tártaro

Modo de preparo:

Bata as claras com o adoçante na batedeira. Durante o processo, adicione o cremor tártaro para dar estabilidade ao merengue.

Finalização:

Incorpore o merengue ao creme de maracujá aos poucos, com movimentos delicados para manter a aeração.

Distribua em tacinhas e decore com um pouco de polpa de maracujá.

Rendimento: 6 porções.