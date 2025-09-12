Mousse de maracujá fit: fácil, leve e pronto em poucos minutos

Com poucos ingredientes e uma preparação rápida, o mousse de maracujá do chef Marcelo Horta prova que é possível fazer uma sobremesa leve, saborosa e saudável sem abrir mão da cremosidade. A receita une técnica, praticidade e ingredientes funcionais — como o leite de coco em pó e o cremor tártaro — para criar uma opção fit e deliciosa, perfeita para o dia a dia.
Leia também
-
Mousse de doce de leite: receita cremosa leva apenas 4 ingredientes
-
Mousse de chocolate branco com limão fica pronta em 10 min; aprenda
-
Mousse de chocolate com café: faça em casa a sobremesa equilibrada
Referência em confeitaria saudável, Marcelo destaca a importância de conhecer os ingredientes para fazer boas substituições. “Mais do que adaptar receitas, a confeitaria inclusiva tem o poder de devolver às pessoas o prazer de comer doces, respeitando suas necessidades e escolhas alimentares”, afirma. O mousse, além de nutritivo, é aerado e equilibrado, e rende seis porções individuais.
Receita: mousse de maracujá fit — Chef Marcelo Horta
Creme de Maracujá
- 100g de leite de coco em pó
- 70g de polpa de maracujá
- 150g de chocolate branco
Modo de preparo:
- Leve ao fogo o leite de coco em pó com a polpa de maracujá.
- Quando estiver bem dissolvido, adicione o chocolate branco e mexa até formar um creme liso.
- Reserve.
Dá para saborear o delicioso mousse de maracujá sem culpa
Merengue
- 2 claras
- 120g de adoçante
- 3g de cremor tártaro
Modo de preparo:
- Bata as claras com o adoçante na batedeira.
- Durante o processo, adicione o cremor tártaro para dar estabilidade ao merengue.
Finalização:
- Incorpore o merengue ao creme de maracujá aos poucos, com movimentos delicados para manter a aeração.
- Distribua em tacinhas e decore com um pouco de polpa de maracujá.
Rendimento: 6 porções.