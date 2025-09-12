Mousse de maracujá fit: fácil, leve e pronto em poucos minutos

12/09/2025
Escrito por Metrópoles
mousse-de-maracuja-fit:-facil,-leve-e-pronto-em-poucos-minutos

Com poucos ingredientes e uma preparação rápida, o mousse de maracujá do chef Marcelo Horta prova que é possível fazer uma sobremesa leve, saborosa e saudável sem abrir mão da cremosidade. A receita une técnica, praticidade e ingredientes funcionais — como o leite de coco em pó e o cremor tártaro — para criar uma opção fit e deliciosa, perfeita para o dia a dia.

Referência em confeitaria saudável, Marcelo destaca a importância de conhecer os ingredientes para fazer boas substituições. “Mais do que adaptar receitas, a confeitaria inclusiva tem o poder de devolver às pessoas o prazer de comer doces, respeitando suas necessidades e escolhas alimentares”, afirma. O mousse, além de nutritivo, é aerado e equilibrado, e rende seis porções individuais.

Receita: mousse de maracujá fit — Chef Marcelo Horta

Creme de Maracujá

  • 100g de leite de coco em pó
  • 70g de polpa de maracujá
  • 150g de chocolate branco

Modo de preparo:

  1. Leve ao fogo o leite de coco em pó com a polpa de maracujá.
  2. Quando estiver bem dissolvido, adicione o chocolate branco e mexa até formar um creme liso.
  3. Reserve.

foto colorida Mousse de maracujáDá para saborear o delicioso mousse de maracujá sem culpa

Merengue

  • 2 claras
  • 120g de adoçante
  • 3g de cremor tártaro

Modo de preparo:

  1. Bata as claras com o adoçante na batedeira.
  2. Durante o processo, adicione o cremor tártaro para dar estabilidade ao merengue.

Finalização: 

  • Incorpore o merengue ao creme de maracujá aos poucos, com movimentos delicados para manter a aeração.
  • Distribua em tacinhas e decore com um pouco de polpa de maracujá.

Rendimento: 6 porções.

