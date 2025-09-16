MP denuncia Hytalo Santos e pede indenização coletiva de R$ 10 milhões

O Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio do Gaeco, ofereceu denúncia contra o influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel “Euro” Vicente, pelos crimes de tráfico de pessoas, produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes e favorecimento da prostituição/exploração sexual de vulnerável. Na peça, o MP também pede indenização por danos morais coletivos de R$ 10 milhões. MPPB

Segundo o Gaeco, as investigações apontam um modus operandi estruturado, com promessas de fama e vantagens materiais para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade; o grupo também teria controlado rotinas e buscado alterar a aparência física das vítimas. A denúncia foi distribuída à 2ª Vara Mista de Bayeux. MPPB

O casal está preso desde 15 de agosto, quando foi detido em São Paulo; posteriormente, foi transferido para João Pessoa, onde segue custodiado. Agência Brasil+1

Nos últimos dias, a Polícia Civil da Paraíba divulgou novas imagens de Hytalo Santos dentro da Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, como parte do monitoramento interno do detento. Metrópoles+1

A defesa ainda poderá se manifestar após a citação. Até a decisão judicial, os denunciados permanecem inocentes perante a lei.

Fonte: MPPB (Gaeco) – nota oficial; Agência Brasil; Jornal da Paraíba; Metrópoles/96FM (imagens divulgadas pela PC-PB). Portal 96FM+4MPPB+4Agência Brasil+4

✍️ Redigido por ContilNet