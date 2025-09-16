MP freia expansão do CV e prende líderes que tocavam o terror no Rio

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) culminou na prisão de 19 faccionados do Comando Vermelho (CV) nesta terça-feira (16/9). Eles são investigados por atuar em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

Ao todo, 22 pessoas foram denunciadas pelo Gaeco pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas com participação de adolescentes. Foram cumpridos 19 mandados de prisão dos 22 expedidos pela 2ª Vara Criminal de Teresópolis.

Leia também

Entre os denunciados está Carlos Eduardo Santos da Silva, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no interior do estado.

Os alvos foram localizados em diversos bairros da cidade, na capital fluminense e também nos presídios onde seis dos réus estão presos.

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e da Polícia Civil do Estado do RJ (PCERJ).

A denúncia

De acordo com os investigadores, o grupo atuava nas comunidades das Paineiras, Fonte Santa e Quinta Lebrão, buscando expandir a hegemonia da facção criminosa em Teresópolis.

Para isso, os criminosos reproduziam práticas comuns em comunidades do Rio de Janeiro, como o domínio territorial com a intimidação de moradores e o uso de violência contra desafetos.

A pedido do Gaeco, Carlos Eduardo será transferido para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), no Presídio de Segurança Máxima Bangu 1.

Batizada de Operação Toronto, a ação ocorre em conjunto com a 110ª Delegacia de Polícia e o 30º Batalhão da Polícia Militar, ambos de Teresópolis, além da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e do Departamento Penitenciário Nacional (Deppen).