mp-interfere-em-show-de-r$-800-mil-de-leonardo-em-cidade-em-calamidade

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com uma ação civil pedindo a suspensão de um show do cantor Leonardo. A apresentação está marcada para 21 de setembro, em Teresópolis (RJ), mas o município está em crise financeira.

Segundo o MP, a prefeitura contratou show por R$ 800 mil logo após decretar calamidade financeira. O órgão ressalta que o município reconheceu ter aproximadamente R$ 700 milhões em dívidas, além dos atrasos em salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS.

“Não se trata de impedir manifestações culturais, mas de coibir gastos desproporcionais enquanto serviços básicos permanecem desassistidos”, disse Rafael Luiz Lemos de Sousa, promotor de Justiça, em nota do MPRJ.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Leonardo

Reprodução/redes sociais 2 de 4

O cantor Leonardo

Reprodução 3 de 4

Leonardo

Instagram/Reprodução 4 de 4

Leonardo

Instagram/Reprodução

Leia também

A ação, que visa suspender o show, lembra ainda que o município de Teresópolis decretou recentemente “estado de calamidade financeira”. Caso o pedido seja aceito, o município terá 24 horas para informar e justificar todos os gastos envolvidos no evento.