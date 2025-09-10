MPAC recomenda anulação de pregão eletrônico em Tarauacá por ilegalidades

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá, expediu recomendação ao prefeito do município e ao secretário municipal de Saúde para que anulem a ata de registro de preços originada do Pregão Eletrônico SRP nº 90018/2025.

A medida foi tomada após apontamentos da Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou cláusulas restritivas à competitividade no certame.

Na recomendação, o MPAC orienta que seja instaurado um novo processo licitatório no prazo máximo de 30 dias, observando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O órgão ainda destaca que a licitação deve ter ampla publicidade, eliminar as restrições apontadas pela CGU e vedar a participação de empresas ligadas a parentes ou amigos íntimos de gestores municipais.

O MPAC concedeu prazo de cinco dias para que os destinatários respondam quanto ao cumprimento da recomendação e informem as providências adotadas.