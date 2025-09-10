10/09/2025
Universo POP
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão

MPAC recomenda anulação de pregão eletrônico em Tarauacá por ilegalidades

Recomendação aponta cláusulas restritivas em licitação e dá prazo de cinco dias para resposta do município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá, expediu recomendação ao prefeito do município e ao secretário municipal de Saúde para que anulem a ata de registro de preços originada do Pregão Eletrônico SRP nº 90018/2025.

A medida foi tomada após apontamentos da Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou cláusulas restritivas à competitividade no certame.

Na recomendação, o MPAC orienta que seja instaurado um novo processo licitatório no prazo máximo de 30 dias, observando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O órgão ainda destaca que a licitação deve ter ampla publicidade, eliminar as restrições apontadas pela CGU e vedar a participação de empresas ligadas a parentes ou amigos íntimos de gestores municipais.

O MPAC concedeu prazo de cinco dias para que os destinatários respondam quanto ao cumprimento da recomendação e informem as providências adotadas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost