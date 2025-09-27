27/09/2025
MPB & DJ: Paris Garden movimenta noite de Rio Branco com Elissandro e Dj Felipe de Paula neste sábado

Dois ambientes oferecem desde clima lounge até balada eletrônica

O Paris Garden, em Rio Branco, prepara uma noite especial neste sábado (27), reunindo duas vertentes musicais que prometem agradar diferentes públicos: a sofisticação da Música Popular Brasileira (MPB) e a energia vibrante da música eletrônica.

Dois ambientes oferecem desde clima lounge até balada eletrônica/Foto: Divulgação

A proposta é oferecer uma experiência única em dois ambientes distintos. O cantor Elissandro será responsável pelo repertório de MPB, criando uma atmosfera mais intimista e acolhedora, perfeita para quem prefere um clima lounge. Já o DJ Felipe de Paula assume as pick-ups para embalar a pista com batidas eletrônicas e muita animação.

O evento busca proporcionar uma fusão de estilos, em que a suavidade da MPB se encontra com a intensidade da música eletrônica, garantindo uma noite completa de boa música e entretenimento para o público acreano.

Com dois ambientes preparados especialmente para receber quem busca desde tranquilidade até diversão na pista de dança, o Paris Garden promete ser o destino ideal para quem quer aproveitar o sábado com estilo.

