MPDFT investigará denúncia de tortura e transfobia em delegacia no DF

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu investigação sobre a denúncia de duas mulheres supostamente vítimas de tortura e transfobia dentro da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Além disso, solicitou medidas protetivas para as vítimas. A Polícia Civil (PCDF) nega as acusações, mas a corregedoria instaurou inquérito para apurar o caso.

O Núcleo de Controle da Atividade Policial (NCAP) iniciou a investigação e solicitou esclarecimentos da Corregedoria da PCDF. O prazo para respostas é de 30 dias. Além disso, pediu medidas cautelares em favor das vítimas na Vara Criminal de Planaltina.

A presidente da Associação de Moradores Bairro Nossa Senhora de Fátima, Karine Lins, 37 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e a vice-presidente, Danny Silva, 27, uma mulher trans, foram até a 16ª DP para ajudar uma mãe ameaçada pelo filho a registrar um boletim de ocorrência.

Segundo as mulheres, os policiais responsáveis pelo registro fizeram piadas homofóbicas. Além disso, o filho acusado não teria sido algemado e teria feito uma ameaça. “Olha, isso é homofobia, isso é crime”, alertou Danny.

Na sequência, um dos policiais teria empurrado Karine nos seios e dito para as mulheres saírem. O movimento, segundo a mulher, arrancou um piercing dela, lhe causando um ferimento. A discussão evoluiu para um tumulto, e as duas mulheres teriam sido levadas para o interior da delegacia.

Tortura

“Dentro da delegacia foi tortura mesmo. Lá, fizeram eu tirar toda a minha roupa. Fiquei de frente a um monte de policial. Eu falei: ‘Eu sou mulher’. E um policial disse: ‘Não, aqui, para mim, você é homem, e você vai apanhar igual um homem’”, contou Danny.

Segundo as líderes comunitárias, um policial filmou a cena. Os agentes faziam chacota o tempo todo, chutando a calcinha da mulher trans. E quando Danny tentou descansar em um banco, levou um chute na perna. “Ele disse: ‘Não mandei você sentar. É para ficar de pé’”, relatou a vice-presidente comunitária.

Karine teria sido arrastada pelo chão até um corredor e espancada por vários policiais. Danny contou que pediu diversas vezes para os policiais pararem, lembrando que a amiga é autista, mas os golpes teriam continuado. “Foi tortura. Tortura física e psicológica”, afirmou Karine.

Sem água nem banheiro

De acordo com a versão de Karine, após o espancamento, ambas ficaram presas. Com sede, as mulheres pediram água, mas teriam sido ignoradas diversas vezes. “Nós tivemos que fazer as necessidades no meio delegacia. A Danny na cela e eu no corredor”, relatou. A autista sofreu três crises durante a prisão.

Karine contou que, antes de pagarem fiança para deixar a delegacia, em diversos momentos os policiais teriam dito para elas não denunciarem o episódio. “Tinha uma câmera dentro que filmou muita coisa. Mas, quando fomos pedir as imagens, a câmera tinha sido retirada”, denunciou a presidente da associação.