Múcio compara tensão entre EUA e Venezuela com “briga de vizinho”

O ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, comparou, nesta sexta-feira (5/9), a tensão entre Estados Unidos e Venezuela à “briga de vizinhos”, e disse esperar que o conflito passe. A declaração do militar aconteceu após uma almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada.

“Isso é como briga de vizinho. Eu não quero que eles mexam no meu muro, eu não quero que eles tirem a fiação que acende a luz da frente da minha casa, que não mexam na minha casa. Torcemos para que passe. Evidentemente, eles devem ter os seus motivos”, disse José Múcio.

Confira a declaração completa:

A tensão entre Estados Unidos e Venezuela escalou depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou ter atacado uma embarcação venezuelana com drogas.

Na sequência, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou a ação de Trump de “imperialismo” e pontuou que o país latino-americano continua de pé. “Hoje, o imperialismo lança um novo ataque. Não é o primeiro nem o último, e a Venezuela está de pé.”

O Brasil faz fronteira com a Venezuela por meio de cidades de Roraima e do Amazonas, a principal rota de ligação é entre o município de Pacaraima (RR) e Santa Elena de Uairén, na Venezuela.

Nesta questão fronteiriça, Múcio informou que o Brasil tem ações permanentes na região e que o governo iniciou uma operação no local, mas que está não está ligada com as tensões entre Estados Unidos e Venezuela.

“Nós temos ações permanentes na fronteira. Em fevereiro de 2024 — acho que foi em fevereiro de 2024 — foi combinada a Operação Atlas, antes desses problemas. Nós estamos deslocando tropas para a fronteira, pensando na COP30, pensando em dar uma maior assistência a uma parte da fronteira mais inóspita, mais inacessível. Não sei… De repente estourou esse problema”, finalizou o ministro da Defesa.