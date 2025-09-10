Mulher acusada de matar idoso a golpes de canivete no Acre é solta em audiência de custódia

A mulher presa em flagrante suspeita de matar o aposentado Francisco Tomaz Pereira da Silva, de 61 anos, em uma praia de Feijó, interior do Acre, foi colocada em liberdade durante audiência de custódia realizada nessa segunda-feira (8). O crime aconteceu no último sábado (6). As informações são do g1.

Um vídeo gravado por um homem que estava em uma barraca próxima registrou o início da confusão. Nas imagens, Francisco aparece discutindo com a suspeita e outros homens. Em determinado momento, a discussão se transforma em agressão física, e o idoso empurra a mulher, que cai ao chão. Foi nesse instante que ela teria usado um canivete contra a vítima.

Em depoimento, a mulher alegou legítima defesa. O juiz responsável pelo caso considerou que ela é ré primária, possui emprego fixo, não tem antecedentes criminais e reside em endereço conhecido. Por isso, decidiu pela concessão da liberdade provisória.

O delegado José Ronério, que conduz as investigações, afirmou que a medida não extingue a responsabilização criminal. “Ela não vai deixar de responder. Vai responder em liberdade”, disse. O documento judicial também destacou que não há indícios de que a suspeita represente perigo à sociedade ou risco de reincidência criminosa que justifique a prisão preventiva.

A soltura foi condicionada ao cumprimento de algumas medidas cautelares. Entre elas estão comparecer a todos os atos do processo sempre que intimada, além de se apresentar bimestralmente em juízo para justificar suas atividades. Também está proibida de se ausentar da comarca sem autorização judicial, deve apresentar comprovante de endereço e telefone atualizado em até cinco dias e não pode frequentar bares, festas ou locais com venda e consumo de bebidas alcoólicas.