Mulher agredida com 61 socos mostra resultado de reconstrução facial

Juliana Garcia, vítima de uma brutal agressão cometida pelo então namorado, Igor Eduardo Pereira Cabral, voltou às redes sociais para mostrar o resultado da cirurgia de reconstrução facial, realizada após levar 61 socos dentro de um elevador em Natal (RN).

No vídeo publicado nessa terça-feira (2/9), Juliana apareceu emocionada e agradeceu à equipe médica responsável pelo procedimento. “Depois de 30 dias da cirurgia, me sinto com minha identidade de volta”, afirmou.

Agressão e cirurgia

O caso aconteceu em julho, quando imagens de câmeras de segurança flagraram Igor desferindo dezenas de socos contra a vítima em um elevador. O episódio causou comoção nacional e resultou na prisão preventiva do agressor.

Juliana precisou passar por reconstrução facial no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ela recebeu alta no mês passado e segue em recuperação.

