Mulher descobre gravidez ao parir “bebê surpresa” no chão do banheiro

A fotógrafa norte-americana Sydney Dienner, de 30 anos, teve um “parto surpresa” dentro do banheiro da própria casa, sem saber da gravidez, em uma manhã comum de 2019. O relato viralizou esta semana no TikTok, depois que ela compartilhou sua história com outras mulheres que viveram gestações silenciosas.

Ela conta que acordou com dores agonizantes na barriga e acreditou estar passando por algum desconforto intestinal. Naquele dia, ela ia se encontrar com a mãe para irem a um chá de panela em Nova York. Sydney disse que chamou o marido, Dwylan, para levá-la ao hospital, mas voltou ao banheiro para tentar se aliviar.

Mas, o que parecia uma emergência médica, no entanto, revelou ser uma situação ainda mais inesperada. “Fiquei com tanto medo que pensei que estava morrendo”, lembra. No banheiro, ela diz que o seu corpo fez força involuntariamente e, para seu choque, a cabeça do bebê surgiu: O marido correu para ajudar após ouvir o grito da esposa: “Tem um bebê!”.

Poucos minutos depois, a menina nasceu, enquanto um atendente do serviço de emergência orientava o casal pelo telefone até a chegada da ambulância. No hospital, mãe e filha foram avaliadas e estavam saudáveis.

A bebê, batizada de Willow, hoje é considerada pela família a “alegria em pessoa”. Apesar do final feliz, Sydney admite que a experiência foi traumática e desencadeou depressão pós-parto. “Eu sofria em silêncio, porque me sentia culpada por não estar feliz.”, disse.

O vídeo sobre a história de Sydney trouxe, segundo ela, alívio e conexão. “Sou profundamente grata pela minha menina. Deus protegeu a mim e à minha filha em cada passo do caminho”, declarou.

