Mulher descobre que desejo por alvejante em pó era causado por anemia

O desejo de ingerir substâncias não alimentares, como terra e sabão, é um fenômeno complexo e ainda pouco compreendido. Embora seja associado a condições psiquiátricas, ele também pode ter por trás questões fisiológicas e de saúde. Esse foi o caso de uma mulher de 36 anos de Michigan, nos Estados Unidos, que relatava desejo por alvejante em pó.
Após ser hospitalizada às pressas com falta de ar e dores abdominais, os médicos descobriram que a paciente tinha anemia perniciosa, uma condição na qual o próprio sistema imunológico ataca as células estomacais necessárias para absorver vitamina B12.
Sem níveis adequados dessa vitamina, o corpo não consegue produzir glóbulos vermelhos saudáveis, levando aos sintomas físicos da anemia. Mas os médicos apontam também que a deficiência prolongada em B12 pode causar alterações cognitivas e comportamentais, incluindo distúrbios de humor e, em alguns casos, psicose.
O caso foi divulgado na revista Case Reports in Psychiatry, no fim de agosto, por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Wayne, em Michigan.
Leia também
-
“Me sentia um zumbi”, diz mulher com anemia resistente ao tratamento
-
Entenda por que pessoas com anemia sentem mais frio
-
Anemia hemolítica: entenda doença rara que matou jovem chef de cozinha
-
Noivo morre de anemia rara logo após enviar convites de casamento
Falta de ar e dor abdominal
Os médicos contam que a mulher procurou atendimento em um pronto-socorro após sentir falta de ar intensa, dor abdominal e fadiga por cerca de um dia. Ela tinha um histórico médico complexo, com obesidade, apneia do sono e deficiências vitamínicas.
A paciente também tinha diagnósticos de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, e já havia sido hospitalizada duas vezes por episódios psiquiátricos. Contudo, tratamentos com antidepressivo diário e uma injeção mensal de antipsicótico de ação prolongada pareciam estar controlando novos episódios.
Exames laboratoriais feitos no hospital apontaram que a paciente estava com anemia. Com a condição, o número de glóbulos vermelhos saudáveis para transportar oxigênio pelo corpo é reduzido, levando à falta de ar. Além de receber oxigênio imediatamente, ela passou por múltiplas transfusões de sangue.
Os médicos notaram que os níveis de ferro e folato — duas substâncias essenciais para a formação de glóbulos vermelhos — estavam normais, mas a vitamina B12 estava muito baixa. O micronutriente é essencial para a formação de glóbulos vermelhos. Exames mais detalhados confirmaram que ela tinha anemia perniciosa.
Anemia e saúde mental
Com o suporte de uma equipe psiquiátrica, a mulher contou que experimentava alvejante em pó de duas ou três vezes ao dia há mais de um mês, atraída pelo cheiro forte e pela textura arenosa.
Em detalhes, ela contou que passava as pontas dos dedos no produto, levava para a boca, bochecharva, com pia e enxaguava, como um ritual prazeroso, mas nunca engolia.
O quadro é característico da síndrome de pica, um distúrbio alimentar que faz as pessoas comerem ou experimentarem coisas incomuns compulsivamente. Mas nesse caso, a compulsão da paciente parecia estar relacionada à anemia.
Tratamento com suplementos
Após ter os sintomas físicos estabilizados em uma unidade de terapia intensiva (UTI), a paciente recebeu a prescrição de suplementos de vitamina B12 e medicamentos para reduzir a acidez estomacal.
Segundo os médicos, a suplementação por toda a vida é necessária em casos de anemia perniciosa para reverter a deficiência em vitamina B12 e aliviar sintomas psiquiátricos correspondentes.
A paciente não voltou ao hospital para acompanhamento depois da alta. Os médicos não sabem se ela continuou o tratamento ou se seus sintomas desapareceram.
Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!