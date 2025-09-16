Mulher é assassinada a tiros em área de mata em Porto Velho; veja vídeo

Uma mulher, ainda não identificada, foi assassinada em uma área de invasão conhecida como Barreiro, nas proximidades do AeroClube, em Porto Velho, na noite desta terça-feira (16).

Informações preliminares indicam que a vítima foi levada até o local em um carro, arrastada para dentro da mata e executada a tiros. Moradores ouviram os disparos e acionaram a Polícia Militar, que encontrou o corpo já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal e para a atuação da equipe do rabecão, responsável pela remoção do corpo.

As autoridades seguem investigando o crime para apurar motivação e identificar os responsáveis. As informações são da página Gazeta Rondoniense.

Veja o vídeo: