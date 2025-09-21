Mulher é assassinada pelo marido ao chegar em casa em Campinas

Uma mulher de 29 anos foi assassinada pelo marido, de 32, nesse sábado (20/9), em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o responsável pelo feminicídio fugiu e está sendo procurado pela polícia (21/9).

O crime aconteceu na manhã de sábado na Rua Júlio Fabretti, no Conjunto Habitacional Vida Nova. Uma amiga afirmou que a vítima chegava em casa, quando então o marido a recebeu com um tiro.

Um familiar da mulher afirmou que o responsável pelo assassinato fazia ameaças contra ela e que também guardava no trabalho munições. A polícia foi até o local de trabalho do autor do crime e apreendeu as balas.

A Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas registrou o caso como feminicídio e violência doméstica.