Mulher é encontrada decapitada em mata; polícia suspeita de execução por facção

O corpo de Ivone Bento, de 50 anos, foi encontrado decapitado em uma área de mata no bairro Alvorada, em Vilhena (RO), no último fim de semana. Segundo a Polícia Militar, a principal linha de investigação aponta para uma execução atribuída a facção criminosa.

Ivone estava desaparecida desde a manhã de quinta-feira (28) e era procurada pela família. O corpo foi localizado depois que policiais, em patrulhamento de rotina, notaram urubus sobrevoando a região e decidiram verificar o local.

A suspeita ganhou força após a circulação de um vídeo nas redes sociais mostrando a execução. No local, a Polícia Técnico-Científica recolheu um celular que estaria com a vítima. Familiares foram acionados e confirmaram a identidade da mulher.

Após a perícia, o corpo foi removido pela funerária de plantão. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

📌 Fonte: Polícia Civil de Rondônia

✍️ Redigido por ContilNet