Mulher é perseguida por homem que se masturbava em via pública

Vítima caminhava com os cães quando foi abordada por ciclista na Av. Assis Chateaubriand; suspeito fugiu após gritos e caso é investigado como ato obsceno

Uma mulher foi perseguida por um homem com o órgão genital à mostra e se masturbando no último sábado (30/8), na Avenida Assis Chateaubriand, em Guarujá, litoral de São Paulo. O suspeito, que estava de bicicleta, fugiu após a vítima gritar por ajuda e ainda não foi identificado.

Reprodução

De acordo com relatos, a mulher passeava com os cachorros quando foi abordada pelo indivíduo. Imagens de câmera de segurança mostram o homem com as partes íntimas expostas enquanto a encarava. A vítima tentou se afastar, mas foi seguida por alguns metros até conseguir espantá-lo com os gritos.

Veja vídeo

 

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que foi registrado boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica, encaminhado à Delegacia de Guarujá. O caso é apurado como ato obsceno, e diligências seguem para identificação do suspeito. Mais detalhes foram preservados por se tratar de crime sexual.

📌 Fonte: SSP-SP / Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

