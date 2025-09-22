Mulher é presa ao tentar entrar em presídio com maconha na região pélvica

Uma mulher de 41 anos, identificada como Francisca, foi presa neste domingo (21) ao tentar entrar no Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, portando 44,50 gramas de maconha.

Segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), durante a revista de rotina, a visitante passou pelo equipamento BodyScan, que identificou a presença de um objeto suspeito na região pélvica. Ao ser questionada, Francisca alegou que se tratava de um cisto e afirmou sentir constrangimento com a situação.

A droga foi apreendida e a mulher conduzida às autoridades competentes, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.