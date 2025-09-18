Mulher é presa após cumprimento de mandado no bairro Jardim Europa

Policiais da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar cumpriram, na tarde desta quinta-feira (18), um mandado de prisão contra Patrícia da Silva Roca, de 40 anos, no bairro Jardim Europa, em Rio Branco.

A ação contou com o apoio da equipe de inteligência da PM. Segundo informações, a guarnição foi até a Rua São Marcos, onde identificou Patrícia saindo de uma residência. Ela foi abordada e informada sobre o mandado de prisão em aberto pelo crime de organização criminosa.

Após os procedimentos, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecerá à disposição da Justiça.