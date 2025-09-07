07/09/2025
Mulher esfaqueia motorista de app após discussão por falta de pagamento

Escrito por Metrópoles
Um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de homicídio cometido por uma mulher, após uma corrida terminar em discussão por falta de pagamento. O crime ocorreu quando a passageira, ao ser informada de que seria levada à delegacia, reagiu violentamente e atingiu o pescoço do condutor com uma faca, neste sábado (6/9), no Gama.

Policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia, que atuam na Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO), prestaram socorro imediato à vítima e a encaminharam ao Hospital Regional do Gama (HRG). Graças à rapidez no atendimento, o motorista já se encontra em recuperação.

A equipe identificou e localizou a suspeita na região da SHIS Norte, efetuando sua prisão em flagrante. A arma do crime foi apreendida. Além dela, dois homens que a ajudaram a se esconder também foram detidos, acusados de favorecimento pessoal.

Veja as imagens da prisão:

De acordo com  a 14ª DP, a unidade mantém índice de 100% de elucidação em casos de homicídios e feminicídios registrados em sua área de atuação.

